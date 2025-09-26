Bendrovių katalogas
H.I.G. Capital
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Administracijos asistentas

  • Visi Administracijos asistentas atlyginimai

H.I.G. Capital Administracijos asistentas Atlyginimai

Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in United States H.I.G. Capital įmonėje svyruoja nuo $67.7K iki $96.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą H.I.G. Capital bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$77.6K - $90.8K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$67.7K$77.6K$90.8K$96.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Administracijos asistentas pateikimų įmonėje H.I.G. Capital kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai H.I.G. Capital?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Administracijos asistentas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

H.I.G. Capital in United States میں Administracijos asistentas کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $96,525 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
H.I.G. Capital میں Administracijos asistentas کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $67,650 ہے۔

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų H.I.G. Capital

Susijusios bendrovės

  • Stripe
  • Pinterest
  • Snap
  • Facebook
  • DoorDash
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai