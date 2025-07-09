Directory delle Aziende
HeyJobs
HeyJobs Stipendi

L'intervallo di stipendi di HeyJobs va da $60,504 in compensazione totale all'anno per un Produkto vadovas all'estremità inferiore a $92,188 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di HeyJobs. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $81.3K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $60.5K
Marketingas
$70.2K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$92.2K
FAQ

The highest paying role reported at HeyJobs is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HeyJobs is $75,723.

