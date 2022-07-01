Bendrovių katalogas
Heyday
Heyday Atlyginimai

Heyday atlyginimas svyruoja nuo $56,511 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $201,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Heyday. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Verslo operacijos
$136K
Verslo analitikas
$197K
Duomenų mokslininkas
$56.5K

Produkto vadovas
$184K
Personalo specialistas
$191K
Programinės įrangos inžinierius
$201K
DUK

Didžiausią atlyginimą Heyday gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Heyday yra $187,275.

