Bendrovių katalogas
Hexaware Technologies
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Hexaware Technologies Atlyginimai

Hexaware Technologies atlyginimas svyruoja nuo $3,616 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $273,625 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Hexaware Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $7.2K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Sprendimų architektas
Median $122K
Buhalteris
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Verslo operacijos
$5.3K
Verslo analitikas
$7.3K
Klientų aptarnavimas
$5.4K
Duomenų analitikas
$21.8K
Duomenų mokslininkas
$10.1K
Finansų analitikas
$15.6K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$79.7K
Rinkodara
$7.5K
Produkto vadovas
$98.5K
Projektų vadovas
$121K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$31.3K
Techninių programų vadovas
$274K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Hexaware Technologies最高薪職位是Techninių programų vadovas at the Common Range Average level，年度總薪酬為$273,625。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Hexaware Technologies年度總薪酬中位數為$15,635。

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Hexaware Technologies

Susijusios bendrovės

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai