Hero Moto Atlyginimai

Hero Moto atlyginimas svyruoja nuo $10,204 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $22,974 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Hero Moto. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Mechanikos inžinierius
$10.2K
Programinės įrangos inžinierius
$23K
Sprendimų architektas
$14.4K

DUK

Didžiausią atlyginimą Hero Moto gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $22,974. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hero Moto yra $14,436.

