Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Poland HERE Technologies įmonėje svyruoja nuo PLN 89.9K iki PLN 123K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HERE Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai HERE Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai HERE Technologies in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 122,715. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija HERE Technologies Techninių programų vadovas pozicijai in Poland yra PLN 89,920.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų HERE Technologies

