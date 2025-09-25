Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Poland HERE Technologies įmonėje svyruoja nuo PLN 89.9K iki PLN 123K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HERE Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
