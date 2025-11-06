Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mumbai Metropolitan Region HERE Technologies įmonėje svyruoja nuo ₹3.67M per year L5 lygiui iki ₹5.76M per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma yra ₹2.48M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HERE Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
