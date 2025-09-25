Bendrovių katalogas
Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in Singapore HERE Technologies įmonėje svyruoja nuo SGD 176K iki SGD 250K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HERE Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 200K - SGD 237K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 176KSGD 200KSGD 237KSGD 250K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

SGD 210K

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai HERE Technologies in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 250,113. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija HERE Technologies Rinkodara pozicijai in Singapore yra SGD 176,166.

