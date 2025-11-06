Duomenų mokslininkas kompensacija in Mumbai Metropolitan Region HERE Technologies įmonėje svyruoja nuo ₹3.91M per year L5 lygiui iki ₹1.65M per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma yra ₹2.25M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HERE Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
