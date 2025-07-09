Bendrovių katalogas
Herbalife
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Herbalife Atlyginimai

Herbalife atlyginimas svyruoja nuo $17,966 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $240,790 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Herbalife. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $140K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų analitikas
$18K
Produkto dizaineris
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produkto vadovas
$241K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$169K
Sprendimų architektas
$92.3K
Techninių programų vadovas
$168K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Herbalife gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $240,790. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Herbalife yra $140,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Herbalife

Susijusios bendrovės

  • SoFi
  • Coinbase
  • Netflix
  • DoorDash
  • Apple
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai