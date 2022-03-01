Bendrovių katalogas
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Atlyginimai

Henry Ford Health System atlyginimas svyruoja nuo $94,554 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $169,150 Programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Henry Ford Health System. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K
Duomenų mokslininkas
$94.6K
Programų vadovas
$169K

DUK

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Henry Ford Health System adalah Programų vadovas at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $169,150. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Henry Ford Health System adalah $100,000.

