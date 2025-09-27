Bendrovių katalogas
Helsing
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

Helsing Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United Kingdom Helsing įmonėje svyruoja nuo £146K iki £205K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Helsing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£158K - £184K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£146K£158K£184K£205K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto vadovas pateikimų įmonėje Helsing kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

£121K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Helsing kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Helsing in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £204,572. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Helsing Produkto vadovas pozicijai in United Kingdom yra £146,123.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Helsing

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai