Helsing
Helsing Atlyginimai

Helsing atlyginimas svyruoja nuo $166,892 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $254,285 Programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Helsing. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $167K
Produkto vadovas
$225K
Programų vadovas
$254K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Helsing kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Helsing gauna Programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $254,285. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Helsing yra $225,362.

