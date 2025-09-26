Bendrovių katalogas
Heidelberg Materials UX tyrinėtojas Atlyginimai

Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in Germany Heidelberg Materials įmonėje svyruoja nuo $76.2K iki $106K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Heidelberg Materials bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$81.6K - $96.1K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$76.2K$81.6K$96.1K$106K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Heidelberg Materials?

DUK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX tyrinėtojas pozícióra a Heidelberg Materials cégnél in Germany évi $106,074 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Heidelberg Materials cégnél a UX tyrinėtojas szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció $76,156.

