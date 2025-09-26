Bendrovių katalogas
Heffernan Insurance Brokers
Heffernan Insurance Brokers Information Technologist (IT) Atlyginimai

Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija Heffernan Insurance Brokers įmonėje svyruoja nuo $55.9K iki $79.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Heffernan Insurance Brokers bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$63.5K - $75.2K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$55.9K$63.5K$75.2K$79.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Heffernan Insurance Brokers?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai Heffernan Insurance Brokers siekia metinę bendrą kompensaciją $79,350. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Heffernan Insurance Brokers jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai yra $55,890.

Kiti ištekliai