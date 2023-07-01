Bendrovių katalogas
Heard Technologies
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Heard Technologies, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Heard is a top accounting software for therapists, offering real human support. It allows therapists to efficiently and securely handle their private practice finances in a single platform.

    joinheard.com
    Svetainė
    2019
    Įkūrimo metai
    31
    Darbuotojų skaičius
    $0-$1M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Heard Technologies

    Susijusios bendrovės

    • SoFi
    • Dropbox
    • Pinterest
    • Google
    • Snap
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai