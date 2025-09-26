Bendrovių katalogas
HealthStream
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų analitikas

  • Visi Duomenų analitikas atlyginimai

HealthStream Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in United States paketo suma HealthStream įmonėje yra $72.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HealthStream bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
HealthStream
Data Analyst
Nashville, TN
Iš viso per metus
$72.5K
Lygis
hidden
Bazinis
$70K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$2.5K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai HealthStream?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

HealthStream in United StatesのDuomenų analitikasで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$85,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
HealthStreamのDuomenų analitikas職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$72,500です。

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų HealthStream

Susijusios bendrovės

  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • Lyft
  • Coinbase
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai