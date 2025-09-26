Bendrovių katalogas
Healthmine
Healthmine Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in United States paketo suma Healthmine įmonėje yra $116K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Healthmine bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Healthmine
Product Manager
Chicago, IL
Iš viso per metus
$116K
Lygis
L1
Bazinis
$113K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$3K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Healthmine?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Healthmine in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $116,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Healthmine Produkto vadovas pozicijai in United States yra $116,000.

