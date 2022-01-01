Bendrovių katalogas
HealthifyMe
Svarbiausi įžvalgos
    • Apie

    HealthifyMe is an Indian digital health and wellness platform that provides services such as calorie tracking, one-on-one nutrition and fitness coaching, and diet and workout plans.

    healthifyme.com
    Svetainė
    2012
    Įkūrimo metai
    250
    Darbuotojų skaičius
    $10M-$50M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

