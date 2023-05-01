Bendrovių katalogas
Health IQ
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Health IQ, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Health IQ uses Precision Medicare AI algorithm to revolutionize the Medicare sales industry. The algorithm imports a senior's health record and finds the best fit out of 3,000+ Medicare plans.

    healthiq.com
    Svetainė
    2014
    Įkūrimo metai
    751
    Darbuotojų skaičius
    $250M-$500M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Health IQ

    Susijusios bendrovės

    • Lyft
    • LinkedIn
    • Flipkart
    • Netflix
    • Tesla
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai