HCA Healthcare
HCA Healthcare DevOps inžinierius Atlyginimai

Vidutinė DevOps inžinierius kompensacijos in United States paketo suma HCA Healthcare įmonėje yra $114K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HCA Healthcare bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
HCA Healthcare
DevOps Engineer
Waltham, MA
Iš viso per metus
$114K
Lygis
L1
Bazinis
$110K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$4K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai HCA Healthcare?

$160K

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas DevOps inžinierius pozicijai HCA Healthcare in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $160,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija HCA Healthcare DevOps inžinierius pozicijai in United States yra $110,000.

