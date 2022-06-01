Bendrovių katalogas
Hays
Hays Atlyginimai

Hays atlyginimas svyruoja nuo $12,902 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $163,439 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Hays. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/3/2025

$160K

Pardavimai
Median $118K
Administracijos asistentas
$35.4K
Duomenų mokslininkas
$91.7K

Grafikos dizaineris
$59.3K
Žmogiškieji ištekliai
$62.7K
Projektų vadovas
$56.2K
Personalo specialistas
$12.9K
Programinės įrangos inžinierius
$42.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$163K
Sprendimų architektas
$95.9K
DUK

Didžiausią atlyginimą Hays gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $163,439. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hays yra $60,967.

