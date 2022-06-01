Bendrovių katalogas
Havas
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Havas Atlyginimai

Havas atlyginimas svyruoja nuo $4,975 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $129,350 Rinkodaros operacijos aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Havas. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/3/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Produkto dizaineris
Median $45.6K
Verslo plėtra
$49K
Štabo vadovas
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Duomenų analitikas
$29.3K
Žmogiškieji ištekliai
$100K
Rinkodara
$22.7K
Rinkodaros operacijos
$129K
Programinės įrangos inžinierius
$5K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Havas gauna Rinkodaros operacijos at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $129,350. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Havas yra $47,318.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Havas

Susijusios bendrovės

  • Hevo
  • Piano
  • Tinuiti
  • Aspire
  • SOCi
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai