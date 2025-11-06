Bendrovių katalogas
Havas Media Group Duomenų analitikas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in New York City Area Havas Media Group įmonėje svyruoja nuo $141K iki $197K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Havas Media Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$153K - $185K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$141K$153K$185K$197K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kokie yra karjeros lygiai Havas Media Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Havas Media Group in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $197,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Havas Media Group Duomenų analitikas pozicijai in New York City Area yra $141,100.

