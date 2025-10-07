Bendrovių katalogas
Happiest Minds Duomenų inžinierius Atlyginimai India vietovėje

Vidutinė Duomenų inžinierius kompensacijos in India paketo suma Happiest Minds įmonėje yra ₹830K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Happiest Minds bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Iš viso per metus
₹830K
Lygis
C2
Bazinis
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Happiest Minds?

₹13.98M

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų inžinierius pozicijai Happiest Minds in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,905,978. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Happiest Minds Duomenų inžinierius pozicijai in India yra ₹829,664.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Happiest Minds

