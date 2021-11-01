Bendrovių katalogas
H-E-B
H-E-B Atlyginimai

H-E-B atlyginimas svyruoja nuo $36,400 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $235,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų H-E-B. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/20/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Klientų aptarnavimas
Median $36.4K
Produkto dizaineris
Median $89K

Produkto vadovas
Median $140K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $235K
UX tyrinėtojas
Median $99K
Verslo analitikas
Median $80.3K
Duomenų analitikas
$128K
Duomenų mokslininkas
Median $163K
Grafikos dizaineris
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Personalo specialistas
$121K
Pardavimai
$63.9K
Didžiausią atlyginimą H-E-B gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $235,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija H-E-B yra $124,773.

