Gusto
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Gusto Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Gusto įmonėje svyruoja nuo $336K per year PE L4 lygiui iki $425K per year PE L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $420K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gusto bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
PE L3
$ --
$ --
$ --
$ --
PE L4
$336K
$222K
$115K
$0
PE L5
$425K
$265K
$160K
$0
PE L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Gusto kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Gusto kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Gusto in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $577,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gusto Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $400,000.

