Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Gusto įmonėje svyruoja nuo $179K per year L1 lygiui iki $652K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $303K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gusto bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Gusto kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Gusto kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
