Vidutinė Klientų aptarnavimo operacijos bendra kompensacija Gusto įmonėje svyruoja nuo $88.3K iki $125K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gusto bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Gusto kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Gusto kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
