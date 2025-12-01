Bendrovių katalogas
Gusto
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Verslo analitikas

  • Visi Verslo analitikas atlyginimai

Gusto Verslo analitikas Atlyginimai

Verslo analitikas kompensacija in United States Gusto įmonėje sudaro $160K per year L3 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gusto bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$121K - $138K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$107K$121K$138K$152K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Gusto kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Gusto kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Verslo analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Gusto in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $159,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gusto Verslo analitikas pozicijai in United States yra $107,070.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Gusto

Susijusios bendrovės

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.