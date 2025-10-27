Bendrovių katalogas
Gupshup
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Gupshup Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India Gupshup įmonėje svyruoja nuo ₹4.99M iki ₹6.97M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gupshup bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹5.41M - ₹6.55M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹4.99M₹5.41M₹6.55M₹6.97M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinerijos vadovas pateikimų įmonėje Gupshup kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Gupshup?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Gupshup in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹6,973,747. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gupshup Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹4,989,836.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Gupshup

Susijusios bendrovės

  • Zimperium
  • DataArt
  • Radisys
  • Verifone
  • InMobi
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai