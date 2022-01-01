Directory delle Aziende
GSK
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

GSK Stipendi

L'intervallo di stipendi di GSK va da $6,733 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $392,700 per un Projektų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di GSK. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $177K
Duomenų mokslininkas
Median $86.1K
Administracinis asistentas
$71.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Biomedicinos inžinierius
$169K
Verslo operacijų vadovas
$28.8K
Verslo analitikas
$28.2K
Valdymo inžinierius
$91.3K
Klientų aptarnavimas
$36.1K
Duomenų mokslo vadovas
$60.3K
Finansų analitikas
$65.3K
Informacinių technologijų specialistas
$59.7K
Vadybos konsultantas
$114K
Marketingas
$248K
Rinkodaros operacijos
$75.9K
Produkto dizaineris
$55.4K
Produkto vadovas
$60.5K
Programų vadovas
$129K
Projektų vadovas
$393K
Atrankos specialistas
$80.6K
Reguliavimo reikalai
$97.8K
Pardavimai
$6.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$105K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$86.1K
Sprendimų architektas
$161K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in GSK è Projektų vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $392,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in GSK è di $83,329.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per GSK

Aziende correlate

  • ASOS
  • IGT
  • Arrival
  • Adidas
  • Aviva plc
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse