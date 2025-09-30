Bendrovių katalogas
Grid Dynamics Techninių programų vadovas Atlyginimai Greater Dallas Area vietovėje

Techninių programų vadovas kompensacija in Greater Dallas Area Grid Dynamics įmonėje sudaro $159K per year T3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma yra $155K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grid Dynamics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Grid Dynamics kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Techninių projektų vadovas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Grid Dynamics in Greater Dallas Area siekia metinę bendrą kompensaciją $175,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grid Dynamics Techninių programų vadovas pozicijai in Greater Dallas Area yra $155,000.

