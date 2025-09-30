Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Wroclaw Metropolitan Area Grid Dynamics įmonėje svyruoja nuo PLN 57.8K per year T1 lygiui iki PLN 230K per year T3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Wroclaw Metropolitan Area paketo suma yra PLN 152K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grid Dynamics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Grid Dynamics kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą