Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Ukraine Grid Dynamics įmonėje svyruoja nuo UAH 1.91M per year T2 lygiui iki UAH 3.07M per year T4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Ukraine paketo suma yra UAH 2.56M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grid Dynamics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Grid Dynamics kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
