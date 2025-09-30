Bendrovių katalogas
Grid Dynamics
Grid Dynamics Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Tricity vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Tricity Grid Dynamics įmonėje svyruoja nuo PLN 73.3K per year T1 lygiui iki PLN 190K per year T3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Tricity paketo suma yra PLN 72.9K.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
Junior Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Grid Dynamics kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Grid Dynamics in Tricity siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 292,110. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grid Dynamics Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Tricity yra PLN 149,800.

Kiti ištekliai