Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Grid Dynamics įmonėje svyruoja nuo ₹1.15M per year T1 lygiui iki ₹2.87M per year T3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2.21M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grid Dynamics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Grid Dynamics kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
