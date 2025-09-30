Bendrovių katalogas
Grid Dynamics Duomenų mokslininkas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in San Francisco Bay Area Grid Dynamics įmonėje sudaro $130K per year T2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $130K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grid Dynamics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimą
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimą

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenis

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Grid Dynamics kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Duomenų mokslininkas pozīcijai Grid Dynamics in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $130,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grid Dynamics Duomenų mokslininkas pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $130,000.

