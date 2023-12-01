Bendrovių katalogas
Greenphire
Greenphire Atlyginimai

Greenphire atlyginimas svyruoja nuo $101,490 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $136,178 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Greenphire. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Produkto vadovas
$136K
Projektų vadovas
$101K
Programinės įrangos inžinierius
$130K

Kiti ištekliai