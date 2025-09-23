Bendrovių katalogas
Greenlight Guru
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Greenlight Guru Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in India Greenlight Guru įmonėje svyruoja nuo ₹524K iki ₹744K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Greenlight Guru bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹593K - ₹675K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹524K₹593K₹675K₹744K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Greenlight Guru kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

₹13.98M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Greenlight Guru?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Greenlight Guru in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹744,264. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Greenlight Guru Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹523,507.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Greenlight Guru

Susijusios bendrovės

  • SoFi
  • Lyft
  • Dropbox
  • Apple
  • Uber
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai