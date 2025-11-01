Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Grainger įmonėje svyruoja nuo $107K per year Software Engineer I lygiui iki $195K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $139K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grainger bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
