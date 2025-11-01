Bendrovių katalogas
Grainger
Vidutinė Pardavimai kompensacijos in United States paketo suma Grainger įmonėje yra $120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grainger bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$120K
Lygis
-
Bazinis
$95K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$25K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Grainger?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Sąskaitų vadovas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Grainger in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $142,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grainger Pardavimai pozicijai in United States yra $87,500.

Kiti ištekliai