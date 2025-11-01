Bendrovių katalogas
Grainger
Grainger Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in United States paketo suma Grainger įmonėje yra $211K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grainger bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Grainger
Product Manager
Chicago, IL
Iš viso per metus
$211K
Lygis
24
Bazinis
$163K
Stock (/yr)
$15K
Priedas
$33K
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Grainger?
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Grainger in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $256,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grainger Produkto vadovas pozicijai in United States yra $210,500.

Kiti ištekliai