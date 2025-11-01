Duomenų mokslininkas kompensacija in United States Grainger įmonėje svyruoja nuo $153K per year Senior Data Scientist lygiui iki $195K per year Lead Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $150K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grainger bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
|Atlyginimų nerasta
