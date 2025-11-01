Bendrovių katalogas
Graham Holdings Company
Graham Holdings Company Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in United States Graham Holdings Company įmonėje svyruoja nuo $66.4K iki $92.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Graham Holdings Company bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$72K - $87.2K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Graham Holdings Company?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai Graham Holdings Company in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $92,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Graham Holdings Company Programų vadovas pozicijai in United States yra $66,400.

