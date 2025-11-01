Bendrovių katalogas
Graham Holdings Company
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Graham Holdings Company Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in India Graham Holdings Company įmonėje svyruoja nuo ₹1.63M iki ₹2.37M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Graham Holdings Company bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.85M - ₹2.15M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.63M₹1.85M₹2.15M₹2.37M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Graham Holdings Company?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Graham Holdings Company in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,371,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Graham Holdings Company Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹1,633,826.

