Grafana
  Atlyginimai
  Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Grafana Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in Germany Grafana įmonėje sudaro €123K per year Senior Engineering Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Germany paketo suma yra €119K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grafana bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Grafana kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Grafana in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €185,136. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grafana Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Germany yra €118,663.

