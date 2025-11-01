Bendrovių katalogas
Grafana
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Grafana Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris kompensacijos in Germany paketo suma Grafana įmonėje yra €94.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grafana bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Iš viso per metus
€94.9K
Lygis
L4
Bazinis
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Grafana kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

UX dizaineris

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Grafana in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €95,042. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grafana Produkto dizaineris pozicijai in Germany yra €85,548.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Grafana

Susijusios bendrovės

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai