Grafana Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in United Kingdom Grafana įmonėje svyruoja nuo £43.9K iki £64K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grafana bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Grafana kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Grafana in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £63,982. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grafana Žmogiškieji ištekliai pozicijai in United Kingdom yra £43,920.

