Bendrovių katalogas
Gradient AI
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Gradient AI Atlyginimai

Gradient AI atlyginimas svyruoja nuo $122,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $185,000 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Gradient AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Duomenų mokslininkas
Median $185K
Programinės įrangos inžinierius
Median $122K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Gradient AI gauna Duomenų mokslininkas su metine bendra kompensacija $185,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gradient AI yra $182,580.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Gradient AI

Susijusios bendrovės

  • SoFi
  • Snap
  • Stripe
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai